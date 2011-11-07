Медведев решил простимулировать российских военных

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал закон о повышении с 1 января 2012 года денежного довольствия военнослужащим в 2,5-3 раза и военных пенсий в 1,5-1,7 раза, сообщает РИА «Новости».

По словам Президента РФ, закон "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" позволит значительно увеличить оклады в рамках одной воинской должности в зависимости от квалификации военнослужащего, а также важности и сложности выполняемых им задач. «Таким образом, у военнослужащих появляется очень серьезный стимул качественно исполнять свои должностные обязанности и совершенствовать профессиональную подготовку», - пояснил Д.МЕДВЕДЕВ.

Кроме того, в новом законе определена структура и порядок формирования Фонда денежного довольствия военнослужащих, а также механизм компенсаций отдельным категориям военнослужащих, гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей.

На встрече с руководством Минобороны Д.МЕДВЕДЕВ также сообщил о подписании закона о систематизации социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, что позволит увеличить размеры единовременных страховых выплат

По мнению главы государства, повышение оклада военнослужащим "не обескровит" федеральный бюджет. "Все будет нормально, и все необходимые платежи государством будут совершаться, потому что это важнейшая гарантия повышения профессиональной подготовленности военнослужащих, улучшения качества и эффективности в наших Вооруженных силах", - отметил Д.МЕДВЕДЕВ.

В марте 2011 года сообщалось, что зарплата рядового-контрактника в Вооруженных силах с 1 января 2012 года составит 25 тысяч рублей с учетом надбавок (около 835 долларов – УНИАН). Ранее стало известно, что оклад сержантов-контрактников составит около 34 тысяч рублей. По данным СМИ, зарплата лейтенантов с 2012 года составит около 50 тысяч рублей, а полковников - свыше 60 тысяч рублей (около 2 тысяч долларов – УНИАН). Денежное довольствие генерал-майора вырастет до 73 тысяч рублей, генерал-лейтенант станет получать свыше 90 тысяч, а генерал армии - около 112 тысяч рублей.