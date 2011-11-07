В Минске коммунистов забросали яйцами

В Минске группа молодых людей пыталась сорвать акцию беларусских коммунистов у памятника Ленину, закидав участников митинга яйцами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на митинг Коммунистической партии Беларуси на площади Ленина собралось около 100 человек. Они возложили цветы к памятнику в честь 94-й годовщины революции 1917 года.

В это время трое молодых людей с криками: «Коммунизм под трибунал!» бросили в сторону памятника несколько яиц. После короткой стычки с участниками митинга они попытались убежать, но были задержаны сотрудниками милиции в штатском.