В Минске коммунистов забросали яйцами
11:49, 07 ноября 2011Мир
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Парней задержала милиция
В Минске группа молодых людей пыталась сорвать акцию беларусских коммунистов у памятника Ленину, закидав участников митинга яйцами.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на митинг Коммунистической партии Беларуси на площади Ленина собралось около 100 человек. Они возложили цветы к памятнику в честь 94-й годовщины революции 1917 года.
В это время трое молодых людей с криками: «Коммунизм под трибунал!» бросили в сторону памятника несколько яиц. После короткой стычки с участниками митинга они попытались убежать, но были задержаны сотрудниками милиции в штатском.
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