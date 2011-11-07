Норвежские пенсионеры «подсели» на бокс
03:19, 07 ноября 2011Мир
956 0
Что есть силы бьют по груше...
В норвежском городе Буде пожилых людей учат боксу, сообщает ТСН.
Там не завелась банда воров, от которых пенсионерам нужно защищаться. Просто этот вид спорта, решили физиотерапевты, подходит лучше, чтобы дедушки и бабушки тренировали координацию движений.
Со счастливыми лицами, в свои восемьдесят или даже девяносто лет - они бьют грушу и лупят физиономию на стене.
Держать равновесие это помогает, а вот агрессии бабушкам не добавляет. Настоящей драки эти боксеры-пацифисты себе не представляют.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter