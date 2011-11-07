Норвежские пенсионеры «подсели» на бокс

В норвежском городе Буде пожилых людей учат боксу, сообщает ТСН.

Там не завелась банда воров, от которых пенсионерам нужно защищаться. Просто этот вид спорта, решили физиотерапевты, подходит лучше, чтобы дедушки и бабушки тренировали координацию движений.

Со счастливыми лицами, в свои восемьдесят или даже девяносто лет - они бьют грушу и лупят физиономию на стене.

Держать равновесие это помогает, а вот агрессии бабушкам не добавляет. Настоящей драки эти боксеры-пацифисты себе не представляют.