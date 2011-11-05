Азаров несколько раз встретился с представителями МВФ

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО опроверг заявление об отказе главы правительства Николая АЗАРОВА встречаться с представителями миссии Международного валютного фонда.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии В.ЛУКЬЯНЕНКО.

«Сообщение о том, что руководство Украины не встречалось с миссией МВФ или даже отказывалось от встречи – это либо некомпетентная ложь, либо провокация тех, кто, как известно, в 2009 году своей ложью сорвал сотрудничество с МВФ», - подчеркнул пресс-секретарь.

«Во время работы миссии МВФ в Украине встречи с руководителями министерств и ведомств проходили ежедневно. Миссия интенсивно осуществляла оценку выполнения Украиной программы сотрудничества. Несколько раз с миссией встречался и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ», - отметил В.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, Н.АЗАРОВ считает работу миссии МВФ по оценке и пересмотру программы сотрудничества, а также консультации, которые прошли в Киеве и Вашингтоне, весьма конструктивными и позитивными.

Как сообщал УНИАН, бывший первый заместитель министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявил, что руководство Украины не провело ни одной встречи с представителями миссии Международного валютного фонда, находившимися в стране с 25 октября.

В частности, в комментарии изданию LB.ua И.УМАНСКИЙ сказал: "С момента приезда миссии с ней никто (имеется в виду руководство Украины) не встречался, я общался с ними (представителями миссии), они были шокированы. На рабочем уровне работали, но – в случае возникновении любого сложного вопроса - наши чиновники кивали на АЗАРОВА, а он с миссией, на тот момент, отказался встречаться...".

«Миссия уезжает ни с чем. Тяжело представить, чтобы при таком уровне отсутствия взаимопонимания была бы достигнута договоренность (о финансировании). Правительство отказывается повышать тарифы», - сказал агентству Reuters источник, близкий к переговорам.

«МВФ настаивает на повышении тарифов в любом случае. А мы отвечаем, что мы находимся на финишной прямой переговоров с Россией и в зависимости от того, о чем мы договоримся, станет понятно, что делать с тарифами»,- сказал Reuters пресс-секретарь премьера.