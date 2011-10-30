Израиль нанес удар по лагерю палестинцев

По меньшей мере два палестинца в субботу вечером погибли при новом израильском авиаударе в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщила радиостанция "Аль-Кудс".

По данным радиостанции, израильские ВВС нанесли удар по группе боевиков "Бригад аль-Кудс" - боевого крыла движения "Исламский джихад" на востоке города Рафах, погибли два человека и ранены трое.

Ранее в субботу израильские ВВС уничтожили пять боевиков "Бригад аль-Кудс", напоминает РИА Новости. Среди погибших оказался полевой командир группировки в городе Рафах Ахмед аш-Шейх Халиль. Число погибших за субботу выросло до семи человек, все они принадлежали группировке "Исламский джихад".

Израиль признал, что целенаправленно атаковал боевиков "Исламского джихада", на который Тель-Авив возложил ответственность за ракетный обстрел в минувший четверг города Ашдод.