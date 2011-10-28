НАТО объявило о завершении военной операции в Ливии до 31 октября

Киев. 28 октября. УНИАН. Совет НАТО объявил о завершении военной операции в Ливии до 31 октября, передает Би-Би-Си.

Ранее Совет Безопасности ООН отменил с 31 октября режим бесполетной зоны в Ливии.

По данным НАТО, за всю операцию, продолжавшуюся около девяти месяцев, авиация альянса совершила более 26 тысяч вылетов.

Как сообщал УНИАН, с середины февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет полковника Муаммара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

Совет безопасности ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и делающую возможным иностранное военное вмешательство в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

20 октября М.Каддафи был захвачен во время боев около города Сирт. Позже представители Национального переходного совета Ливии заявили, что М.Каддафи умер от полученных ранений.

После этого новые власти Ливии официально объявили об "освобождении" страны от режима М.Каддафи.