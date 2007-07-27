Москва требует раскрыть тайну о покушении на Березовского

Россия ожидает официальных разъяснений в связи с недавними сообщениями британских СМИ об аресте некоего лица российского происхождения по подозрению в планировавшемся покушении на Бориса БЕРЕЗОВСКОГО. Об этом было заявлено послу Великобритании в Москве Энтони БРЕНТОНУ, который в четверг был вызван в МИД РФ, передает РИА Новости.

"Российская сторона по-прежнему ожидает официальных разъяснений по поводу недавних сообщений британских СМИ о некоем лице российского происхождения, которое якобы было арестовано в Лондоне по подозрению в планировавшемся покушении на Б.БЕРЕЗОВСКОГО, однако через месяц депортированого из Великобритании", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как сообщил ранее представитель пресс-службы Скотланд-Ярда, 21 июня этого года некий мужчина был задержан в центре Лондона по подозрению в подготовке убийства Б.БЕРЕЗОВСКОГО. Позже, 23 июня, этот человек был освобожден без предъявления обвинений и передан в распоряжение иммиграционных властей для депортации из страны, сообщила полиция.

В сообщении МИД РФ отмечается, что если речь идет о газетных спекуляциях, российская сторона вправе рассчитывать на их официальное публичное опровержение.

"Если же британская сторона располагает какими-либо доказательствами преступных умыслов задержанного, и если он действительно является россиянином, то возникает законный вопрос, почему британские правоохранительные органы, депортировав из страны подозреваемого в намерении совершить преступление, не только не поставили об этом в известность российские власти, но даже не сообщили им его имя", - подчеркнули в российском МИД.

В сообщении отмечается, что российская сторона продолжает настаивать на получении исчерпывающих разъяснений на этот счет, а также гарантий, что такие действия британских властей не создают угрозу безопасности российских граждан.