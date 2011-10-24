Саркози: причина кризиса не только в накоплении долгов

Президент Франции Николя Саркози напомнил о стремлении Франции и Германии ввести на международном уровне налог на финансовые операции и попросил партнеров не критиковать эти меры.

"Канцлер (ФРГ) и я напомнили всем нашим европейским партнерам наше стремление к установлению налога на финансовые операции. Мы вдвоем взяли на себя эти обязательства, которые для нас очень важны. В Комиссии есть предложения, и весь финансовый сектор должен быть урегулирован и призван нести ответственность", - сказал Саркози журналистам в рамках саммитов глав государств ЕС и еврозоны в Брюсселе.

Он напомнил, что причины кризиса не только в накоплении долгов, но и в нерегулируемости финансовой системы.

"Нужно предложить определенные регуляторы, чтобы те же проблемы не привели к тем же последствиям. Естественно, эти переговоры продолжатся в рамках "большой двадцатки", - цитирует РИА Новости.