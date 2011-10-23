На выборах в Тунисе победят исламисты

В Тунисе в воскресенье при высокой явке избирателей прошли первые за долгое время демократические выборы, сообщает Радио Свобода.

Граждане страны, где в январе этого года был свергнут многолетний авторитарный лидер Зин бен Абидин Бен Али, избирали состав Законодательной ассамблеи, которой предстоит среди прочего разработать новую конституцию и сформировать переходное правительство Туниса.

По оценке ряда экспертов, наибольшее число голосов получит исламистская партия "Эн-Нахда", которая при Бен Али была запрещена. Пока, впрочем, не ясно, достанется ли этой партии большинство из 217 мест в ассамблее.

Нынешний премьер-министр Туниса Беджи Каид Себси заверил избирателей перед голосованием, что они могут сделать свой выбор, не опасаясь насилия и фальсификаций.