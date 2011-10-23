На выборах в Болгарии лидирует ГЕРБ

В Болгарии, где сегодня проходят президентские выборы, закрылись избирательные участки; согласно предварительным подсчетам, на выборах лидирует кандидат от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Росен Плевнелиев.

Свой голос за Плевнелиева отдали 41,1% болгарских граждан, сообщает агентство Франс Пресс.

Если ни один из кандидатов не наберет необходимого большинства голосов, то будет проведен второй тур, в который помимо Плевнелиева, по всей вероятности, пробьется кандидат от соцпартии Ивайло Калфин, за которого проголосовало порядка 26,8% избирателей. Нынешний президент страны - представитель соцпартии Георгий Пырванов - состоит в должности с 2001 года.