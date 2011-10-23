Арестованы участники акции "Захвати Сидней"
08:40, 23 октября 2011Мир
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Палаточный городок стоял неделю
В столице Австралии полицейские разогнали акцию протеста "Захвати Сидней", проходившую в рамках движения против неравенства и жадности корпораций, старт которому был дан на Уолл-стрит в США, сообщает Би-би-си.
Около 70 манифестантов в течение недели жили в палаточном городке, разбитом на площади в центре Сиднея. На многочисленные призывы властей города покинуть площадь учестники протеста отвечали отказом.
Сообщается, что в ходе разгона протестующих были задержаны 40 человек.
Ранее полицейские разогнали аналогичный лагерь в Мельбурне.
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