Арестованы участники акции "Захвати Сидней"

В столице Австралии полицейские разогнали акцию протеста "Захвати Сидней", проходившую в рамках движения против неравенства и жадности корпораций, старт которому был дан на Уолл-стрит в США, сообщает Би-би-си.

Около 70 манифестантов в течение недели жили в палаточном городке, разбитом на площади в центре Сиднея. На многочисленные призывы властей города покинуть площадь учестники протеста отвечали отказом.

Сообщается, что в ходе разгона протестующих были задержаны 40 человек.

Ранее полицейские разогнали аналогичный лагерь в Мельбурне.