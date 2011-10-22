Тело Каддафи передадут родственникам

Представители Переходного национального совета Ливии сообщили Би-би-си о том, что принято решение о передаче тела Муаммара Каддафи его семье.

Как подчеркивается в сообщении, передача произойдет сегодня вечером или завтра.

Каддафи был убит 20 октября при невыясненных обстоятельствах. Его тело сейчас находится в городе Мисрата, где помещено в холодильник.

Как ранее сообщалось в переходном правительстве рассматривались несколько предложений о месте похорон, в том числе о тайном захоронении и захоронении в море.