Тело Каддафи передадут родственникам
22:38, 22 октября 2011Мир
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Сегодня вечером или завтра
Представители Переходного национального совета Ливии сообщили Би-би-си о том, что принято решение о передаче тела Муаммара Каддафи его семье.
Как подчеркивается в сообщении, передача произойдет сегодня вечером или завтра.
Каддафи был убит 20 октября при невыясненных обстоятельствах. Его тело сейчас находится в городе Мисрата, где помещено в холодильник.
Как ранее сообщалось в переходном правительстве рассматривались несколько предложений о месте похорон, в том числе о тайном захоронении и захоронении в море.
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