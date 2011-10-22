Медиамагнат выплатит компенсацию семье убитой девочки

Медиамагнат Руперт Мердок и подконтрольное ему издательство News International выплатят два миллиона фунтов стерлингов семье убитой в 2002 году девочки, чей телефон, как утверждается, прослушивали журналисты его газеты, и еще один миллион на благотворительность от лица родственников, сообщает Би-би-си.

Минувшим летом, когда разразился скандал с прослушиванием телефонов британскими журналистами, большинство из которых работали в изданиях, подконтрольных корпорации News Corp. Мердока, на поверхность всплыла информация о том, что репортеры незаконно получали доступ к голосовой почте на телефоне 13-летней Милли Доулер, убитой в 2002 году.

При этом журналисты, предположительно, прослушивали ее телефон в то время, когда она еще числилась пропавшей без вести.

Мердок, который приезжал в Лондон в июле 2011 года давать показания парламентскому комитету по СМИ, лично встретился с родственниками девочки и принес им извинения.