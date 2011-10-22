ООН требует расследовать смерть Каддафи

Совет ООН по правам человека (UNHRC) и международные правозащитные организации заявляют о необходимости расследовать обстоятельства смерти Муамара Каддафи, сообщает Радио Свобода.

По словам представителя Cовета, есть по меньшей мере четыре версии гибели свергнутого ливийского диктатора. Национальный переходный совет (НПС) Ливии утверждает, что Каддафи погиб накануне в перестрелке после того, как был схвачен бойцами новых ливийских властей. Есть, однако, и свидетельства о том, что Каддафи был застрелен теми, кто его схватил. Неназванный представитель НПС признал, что Каддафи был намеренно убит захватившими его повстанцами: "Они жестоко избили его, а затем застрелили. Это - война", - цитирует агентство.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) в Женеве уже потребовало провести расследование обстоятельств гибели Каддафи. Представитель OHCHR назвал "шокирующей"видеосъемку, запечатлевшую, как повстанцы волокут еще живого, а потом мертвого полковника.

Власти Ливии перенесли похороны Каддафи - в связи с необходимостью дополнительного осмотра его тела. Утверждается, что он будет похоронен с соблюдением всех обрядов, однако о месте захоронения объявлено не будет.

Противоречивые сообщения поступают о судьбе одного из сыновей Каддафи - Саифа аль-Ислама. По одним данным, он по-прежнему на свободе, по другим - был ранен и схвачен в городе Злитен на западе Ливии.