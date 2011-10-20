Лидер ХАМАС обещал освобожденным квартиру, машину, телефон и охрану

Глава правительства ХАМАС в секторе Газа, лидер исламистов Исмаил Хания в среду решил подарить каждому заключенному, освобожденному по обмену с Израилем по 2 тысячи долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офис кабинета анклава.

По данным министра по делам заключенных в израильских тюрьмах, освобождены 293 заключенных, в том числе 163 уроженца Западного берега, депортированных в анклав по условиям сделки обмена, и 130 жителей сектора Газа.

Абу ас-Себах пояснил, что уроженцы Западного берега будут жить в гостиницах в течение месяца, затем им предоставят квартиры и государственные автомобили с водителями, а также личную охрану. Их семьям будет оказана финансовая и социальная помощь. Также каждый из бывших заключенных получит мобильный телефон с неограниченным бесплатным кредитом для связи с родственниками.

"Будем стремиться к обеспечению их достойной жизни", - отметил министр.

Во вторник был завершен первый этап сделки обмена бывшего израильского пленного солдата в секторе Газа Гилада Шалита на 1027 палестинских заключенных в израильских тюрьмах.

Израиль выпустил в обмен на своего военнослужащего 477 палестинцев, признанных самыми опасными для еврейского государства, в том числе 27 женщин, среди которых оказалась уроженка Украины Ирина Сарахме (Полищук).

По условиям сделки, через два месяца Израиль выпустит на свободу еще 550 палестинцев, отбывающих наказания в тюрьмах.

Как сообщили израильские источники, будут выпущены только непричастные к гибели израильтян.