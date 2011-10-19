Азаров поручил согласовать технические регламенты с ЕврАзЭС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли Украины изучить возможность присоединения Украины к соглашению о технических регламентах в рамках ЕврАзЭС.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы правительства Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ заявил на расширенном заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге.

По словам В.ЛУКЬЯНЕНКО, речь идет о технических регламентах осуществления внешнеэкономической деятельности. Он отметил, что единые регламенты будут способствовать упрощению и облегчению ведения бизнеса участниками рынка.