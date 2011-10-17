В ООН узнали, когда родится семимиллиардный житель Земли

31 октября население Земли перевалит за 7 млрд. Это произойдет всего через 12 лет после того, как родился шестимиллиардный житель.

Тогда им стал боснийский мальчик, появившийся на свет в Сараево в ночь на 12 октября 1999 года - в первые ее минуты. Так зафиксировала ООН, передает ТСН со ссылкой на "Комсомольску правду в Украине".

Семимиллиардного жителя объявят накануне 31 октября. Хотя всем понятно, что невозможно указать пальцем на кого-то конкретно. Поскольку каждый час на планете рождаются по 10 тысяч детей. И наибольшая "гуща" там, где плотность и численность населения выше. А это - Китай и Индия. Отнюдь не европейская страна. Но у ООН свое видение.

"Избранный" будет обязательно определен и в этот раз. Ведь уже решено, что 31 октября на Земле станут жить 7 миллиардов человек.

На самом деле далеко не все эксперты уверены, что численность населения планеты достигнет рекордной отметки в этом году и 31 октября. Например Вольфган Лутс и его коллега Сергей Щербов из Венского института демографии считают, что рубеж в 7 миллиардов вряд ли будет преодолен и в 2013 году. И скорее всего это произойдет до 2020 года.

Директор отделения народонаселения ООН Хания Злотник отстаивает свою дату (31 октября). Признает, что ошибка в месяц-другой, а то и на год, в принципе возможна. Но не более того.

По прогнозам ООН, численность в 10 миллиардов человек будет достигнута к 2100 году. Ученые же говорят лишь о вероятности подобного развития событий. И оценивают его в 85%.

Ранее в Бюро переписи населения США спрогнозировали, что в 2050 году самой густонаселенной страной земного шара станет Индия, которая приблизительно в 2025 году обгонет Китай. США останутся на третьем месте - с населением в 423 млн. человек (в 2010 году - 308 млн).

По последним прогнозам Организации Объединенных Наций, численность населения Украины к 2050 году составит 30 млн человек.