Немецкие концерны не спешат вводить квоту на женщин
Хотя обязательство взяли
Немецкие концерны тормозят планы правительства ввести квоту на долю женщин среди своего высшего руководства, сообщает Reuters. За два дня до встречи представителей бизнеса с министром труда Урсулой фон дер Лайен концерны не могут предъявить ни конкретных целей, ни конкретных сроков введения "женской квоты" среди топ-менеджеров.
Урсула фон дер Лайен - сторонница законодательного введения "женской квоты", так как, по ее словам, добровольные обязательства пока не доказали свою эффективность. В то же время министр по делам семьи и престарелых, женщин и молодежи Кристина Шрёдер настаивает исключительно на том, чтобы концерны взяли на себя соответствующее обязательство, а размер квоты может быть разным.
Министр экономики Германии Филипп Рёслер, который также будет принимать участие во встрече представителей бизнеса и правительства, отвергает законодательную квоту. "Уже сегодня каждый может взять на себя соответствующее обязательство, - отметил он в интервью изданию Wirtschaftswoche. - Соответственно о нем и будут судить".
Большинство концернов, входящих в список DAX, как отмечает Süddeutsche Zeitung, уже взяло на себя обязательство предоставить женщинам от 20 до 30 процентов мест в своем высшем руководстве. Allianz, Bayer, Commerzbank и Deutsche Telekom рассчитывают достичь доли в 30 процентов еще до конца 2015 года.