Болгарских медсестер помиловали (фото)
11:37, 24 июля 2007Мир
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Указ президента
Президент Болгарии Георгий Парванов подписал указ о помиловании пятерых болгарских медсестер и палестинского врача, осужденных в Ливии на пожизненный срок, сообщает агентство AFP.
В указе болгарского лидера отмечено, что он "выражает веру в невиновность медицинских работников" и в соответствии со своими полномочиями, утвержденными в конституции страны, прощает их.
|Встреча в Софийском аэропорту. Кадр CNN
После выплаты компенсаций семьям детей в размере одного миллиона долларов на каждого ребенка и обещания президента Франции Николя Саркози модернизировать больницу в Бенгази, где работали осужденные, ливийские власти согласились депортировать медиков на родину.
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