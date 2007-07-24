Болгарских медсестер помиловали (фото)

Президент Болгарии Георгий Парванов подписал указ о помиловании пятерых болгарских медсестер и палестинского врача, осужденных в Ливии на пожизненный срок, сообщает агентство AFP.

В указе болгарского лидера отмечено, что он "выражает веру в невиновность медицинских работников" и в соответствии со своими полномочиями, утвержденными в конституции страны, прощает их.

Во вторник, 24 июля, самолет президента Франции доставил медиков из Триполи в Софию. Напомним, с 1999 года ливийский суд по обвинению в заражении детей СПИДом дважды приговаривал медсестер и палестинского врача к смертной казни, однако в июле 2007 года Высший законодательный совет Ливии изменил приговор на пожизненный срок.

После выплаты компенсаций семьям детей в размере одного миллиона долларов на каждого ребенка и обещания президента Франции Николя Саркози модернизировать больницу в Бенгази, где работали осужденные, ливийские власти согласились депортировать медиков на родину.

Лента. ру