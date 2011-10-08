В Минске оппозиция требовала новых выборов президента

Несанкционированная акция оппозиции состоялась в Минске требованием повышения зарплат и новых выборов президента.

Как передает РИА «Новости», на акцию, которая прошла в парке Дружбы народов, пришло несколько сотен человек. Организаторы ожидали значительно большего количества участников, но во время мероприятия в Минске шел дождь.

В резолюции, которую приняли участники акции, содержатся требования индексации заработных плат всем работникам на размер инфляции, которая, по оценкам организаторов, составляет 70% с начала года. Также участники акции потребовали проведения "открытых и свободных выборов президента".

Проведение следующей акции организаторы мероприятия наметили на 12 ноября.

Организаторами выступили независимые профсоюзы и ряд оппозиционных деятелей Белоруссии.

Акция проходила под бдительным наблюдением сотрудников правоохранительных органов. Сотрудники милиции не вмешивались в действия участников акции.