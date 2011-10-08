Константинопольский патриарх принял Януковича на Афоне

Константинопольский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ принял на Афоне президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Афон - монашеская республика, состоящая из 20 монастырей, пользующаяся правом самоуправления в составе Греческой республики, но в духовном отношении подчиняющаяся Константинопольскому (Вселенскому) патриархату.

Патриарх прилетел на Афон из Стамбула, где находится его кафедра, чтобы принять главу Укаринского государства. В.ЯНУКОВИЧ находится в Греции с двухдневным государственным визитом.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул на встрече с патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ добрые отношения между Украиной и Вселенским патриархатом и уточнил, что Украина возлагает большие надежды на подготовку Всеправославного собора, надеясь, что его решения будут иметь положительные результаты для украинской церкви.

В свою очередь, патриарх Константинопольский заявил, что рассматривает отношения своей кафедры с украинской церковью как "матери-церкви" и "любезной дщери". "Мать-церковь печалится и болеет о страданиях своих детей", - сказал ВАРФОЛОМЕЙ. По его словам, он намерен посетить Украину.

"Если я удостоюсь вновь посетить Украину, отвечая на любезное предложение Президента (Украины), это будет для укрепления связей между ней и матерью-церковью, и для того, чтобы вновь помочь со стороны матери-церкви устранению расколов, которые, к сожалению, продолжают существовать в лоне украинского православия", - добавил патриарх ВАРФОЛОМЕЙ.