Министры стран ЕС обсудят процесс над Тимошенко
01:58, 07 октября 2011Мир
3599 0
Вопрос стоит в повестке дня
Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, вопрос по ситуации в Украине внесен в повестку дня заседания Совета иностранных дел ЕС, который состоится 10 октября в Люксембурге.
По словам источника в Еврокомиссии, министры обсудят также политическую ситуацию в Украине и, в этой связи, ход переговоров о новом соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.
Собеседник агентства не дал других деталей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter