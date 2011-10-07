Министры стран ЕС обсудят процесс над Тимошенко

01:58, 07 октября 2011
Мир
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Вопрос стоит в повестке дня

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят процесс над бывшим премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, вопрос по ситуации в Украине внесен в повестку дня заседания Совета иностранных дел ЕС, который состоится 10 октября в Люксембурге.

По словам источника в Еврокомиссии, министры обсудят также политическую ситуацию в Украине и, в этой связи, ход переговоров о новом соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Собеседник агентства не дал других деталей.

 

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