ФРГ ради выхода из кризиса готова измененить базовые договора ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова изменить базовые договоры Европейского Союза, если потребуется создать новые структуры для преодоления долгового кризиса.

Имеется в виду ужесточение управления интегрированными экономиками, поясняет Радио Свобода.

Меркель прибыла вчера в Брюссель для переговоров с членами Европейской Комиссии о путях преодоления кризиса в еврозоне.

В тот же день британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что экономика его страны, а также Всемирный банк находятся перед лицом таких же серьезных угроз, как в период кризиса 2008 года. При этом Кэмерон отметил, что Великобритания не даст затянуть себя в процесс бесконечного финансового спасения еврозоны, и призвал все правительства ЕС сократить расходы и жить по средствам.

Во вторник министры финансов 17 стран еврозоны отложили до конца месяца перевод Греции очередного транша финансовой помощи - из-за невыполнения ее правительством задач по сокращению бюджетного дефицита.