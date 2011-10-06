Франция обвинила Россию в "ложных домыслах"

Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе подверг жесткой критике Россию и Китай, которые вчера при голосовании в Совете Безопасности ООН наложили вето на резолюцию по Сирии. Глава французского МИДа заявил, что этот поступок был основан на "ложных домыслах" о том, что резолюция могла бы дать ход военной интервенции в Сирию, передает Reuters.

"Текст резолюции не содержит и малейшего намека на возможную военную интервенцию", - уверен А.Жюппе. Он утверждает со своей стороны, что российская и китайская стороны выступали за неприемлемый вариант резолюции, который, по словам главы МИД Франции, подразумевал одинаковую ответственность за конфликт в Сирии как для властей страны, так и для участников протестов.

Кроме того, А.Жюппе подчеркнул, что Франция и европейские страны не прекратят усилий для возобновления дискуссии о Сирии в Совбезе ООН. Париж намерен выступать за жесткие санкции против режима Башара Асада, а также расширить контакты с сирийской оппозицией, пишет РосБизнесКонсалтинг.