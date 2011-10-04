В Румынии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в румынском уезде Вранча в 05.40 местного времени, сообщает РИА «Новости».

"Очаг землетрясения залегал на глубине 130 километров. Последний раз землетрясений такой силы было зафиксировано в 2009 году. Землетрясения в уезде Вранча - привычное явление", - сказала журналистам пресс-секретарь Национального института исследования физики земли Мирча РАДУЛЯН.

Подземные толчки были такой силы, что их ощущали даже жители румынской столицы - города Бухарест.

По заявлению местной полиции, никаких разрушений не зафиксировано.

Уезд Вранча располагается поблизости от Северокарпатского хребта и является самым сейсмоопасным районом в Румынии.