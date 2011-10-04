Белоруссия останется в "Восточном партнерстве"

Белоруссия сохранит участие в программе Евросоюза "Восточное партнерство", заявил глава МИД страны Сергей Мартынов.

Ранее белорусская сторона отказалась от участия в саммите "Восточного партнерства" в Варшаве в знак протеста против решения организаторов не приглашать Александра Лукашенко на встречу.

"Мы не принимали участия в саммите в Варшаве, но участие Белоруссии в программе "Восточное партнерство" сохранится", - цитирует Би-би-си.

По его словам, с точки зрения Белоруссии в этой программе много недостатков, и Минск рассчитывает, что в дальнейшем "Восточное партнерство" будет наполнено конкретными проектами.

Программа "Восточное партнерство" нацелена на сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдавией, Белоруссией и Украиной. Программа не предусматривает возможности членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение с организацией, включая облегчение визового режима и сотрудничество в сфере энергетики.