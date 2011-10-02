Британия запретила въезд 60 российским чиновникам

Великобритания ввела визовые санкции в отношении российских чиновников, связанных с делом Сергея Магнитского, пишет 2 октября The Observer со ссылкой на собственные дипломатические источники.

В британском «списке Магнитского» по меньшей мере 60 чиновников, так или иначе причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital.

По данным издания, решение о введении санкций было принято на уровне британского правительства, однако МИД Великобритании официально не объявил о нем из опасений ухудшить отношения с Россией. Официально информация о существовании такого списка не подтверждена; представитель британского МИДа лишь заявил изданию, что министерство оставляет за собой право запретить въезд в страну тем людям, чье присутствие в Великобритании нежелательно по каким-либо причинам.

Как сообщил газете бывший член британского правительства Крис Брайант, нынешний министр по делам иммиграции Дэмиен Грин в беседе с ним «дал понять», что визовые санкции действительно существуют. По мнению Брайанта, Великобритании следует объявить о них публично, как это сделали, например, США.

О существовании американского «списка Магнитского» стало известно еще в 2010 году, а в июле 2011 года о нем официально объявил Госдепартамент США. В этот список вошло некоторое количество российских чиновников (точное число неизвестно), которым запретили въезд в США. В ответ на это президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству иностранных дел подготовить список граждан США, которым будет запрещен въезд в Россию.

Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский умер в больнице СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Он находился под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов. До заключения под стражу Магнитский занимался расследованием хищения активов у Hermitage Capital, подозревая в этом неких сотрудников силовых структур.

Близкие Магнитского настаивают на том, что причиной его смерти стало то, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь. В июле 2011 года Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против бывших сотрудников СИЗО Ларисы Литвиновой, которая была лечащим врачом Магнитского, и ее начальника Дмитрия Кратова. Расследование смерти Магнитского продолжается до сих

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