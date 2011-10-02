США приостановили помощь Палестине

Конгресс США заблокировал предоставление Палестинской национальной администрации (ПНА) пакета помощи в объеме 200 миллионов долларов в ответ на подачу автономией заявки на вступление в ООН, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в конгрессе.

Помощь будет заблокирована "до тех пор, пока этот вопрос не будет разрешен", подтвердились появившиеся ранее сообщения в британской газете Independent.

Подобное решение "идет вразрез с устремлениями администрации Обамы и отражает недовольство конгресса действиями Махмуда Аббаса (главы ПНА)", пишет Independent.

Ряд конгрессменов ранее даже заявили, что США должны перестать финансировать ООН после подачи заявки Палестины, отмечает Франс Пресс.

На прошлой неделе сеть палестинских неправительственных организаций (НПО) отказались принимать финансирование со стороны Американского агентства международного развития USAID, принимающее "несправедливые стандарты".

Заявка Палестины была передана в Совет Безопасности 23 сентября на 66-й сессии ГА ООН генеральным секретарем всемирной организации Пан Ги Муном от главы ПНА Махмуда Аббаса.

Совет Безопасности ООН рассмотрел в пятницу намерение Палестины стать полноправным членом всемирной организации и передал ее заявку экспертному комитету, чтобы установить, насколько она отвечает необходимым техническим требованиям.

Вместе с тем, Израиль и ряд западных стран считают, что односторонние действия палестинцев на фоне тупика на переговорах могут привести к их срыву и усложнить ситуацию в регионе, отмечает РИА Новости..