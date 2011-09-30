Еврокомиссия подаст в суд на 18 стран ЕС

Еврокомиссия подаст в суд на 18 государств Евросоюза из 27 за невыполнение ими условий так называемого "третьего энергетического пакета", который должен был помочь странам либерализовать газовый рынок. Об этом сообщает AFP.

Аналогичные шаги будут предприняты Еврокомиссией в отношении 17 стран Евросоюза относительно электрического рынка. К каким именно государствам у Еврокомиссии имеются претензии, не сообщается. Информагентство уточняет, что Великобритании, Франции и Испании грозят разбирательства и по газовому, и электрическому рынку, а к Германии, Италии и Польше вопросов нет.

В соответствии с "третьим энергопакетом", направленным на развитие конкуренции на энергетических рынках, добывающие компании не могут одновременно владеть распределительными и транспортными сетями. В ЕС приняли указанный пакет в 2009 году в надежде снизить зависимость от "Газпрома", который обеспечивает более четверти поставок газа в Европу. В свою очередь, в концерне выступали против принятия пакета, напоминает Лента.ру.

Как указывает Reuters, 29 сентября в Еврокомиссии выразили сомнения в том, что ЕС к 2014 году удастся создать единый газовый и электрический рынки. Серьезным затруднением в ЕС считают то, что законодательства многих участников Евросоюза до сих пор не адаптировано к нормам "третьего пакета".

27 сентября Еврокомиссия инициировала проведение обысков в офисах дочерних и зависимых компаний "Газпрома" в ряде стран Центральной и Восточной Европы, а также нескольких покупателей газа у концерна (польскую PGNiG, немецкие EON Ruhrgas и RWE) по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. В свою очередь, в концерне отвергли эти подозрения и пообещали оказать властям ЕС всю необходимую поддержку в ведущемся расследовании.