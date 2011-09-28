На саммит «Восточного партнерства» в Варшаве собираются 7 президентов

Президенты семи государств Европейского Союза и стран-участниц инаигурированной два года назад программы „Восточное партнерство” планируют приехать в Варшаву для участия во втором саммите „Восточного партнерства” 29-30 сентября.

Об этом свидетельствует предварительный список участников саммита, передает корреспондент УНИАН.

Согласно переданному агентству источником, близким к польскому правительству, списку среди 27 государств Евросоюза, на саммит планируют приехать Президенты Чехии Вацлав КЛАУС, Литвы Далия ГРИБАУСКАЙТЕ и Румынии Трайан БАСЕСКУ.

Большинство стран европейского объединения будут представлять главы правительств, за исключением Великобритании, Кипра и Италии, которых будут представлять вице-премьер Николас КЛЕГ, министр иностранных дел Эрато Козакоу МАРКУЛИС и госсекретарь МИД Альфредо МАНТИКА.

В соответствии с предварительным списком, Германию планирует представлять канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ, а Францию - глава правительства Франсуа ФИЛЕН.

На саммит планирует приехать председатель Европейского парламента Ежи БУЗЕК, председатель Совета Евросоюза Херман ван РОМПЕЙ, председатель Еврокомиссии Хосе Мануэль БАРРОЗУ и Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

Из шести стран, включенных в программу „Восточного партнерства”, на саммит планируют приехать четверо глав государств: Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Азербайджана Ильхам АЛИЕВ и Армении Серж САРГСЯН.

Молдову должен представлять глава правительства Влад ФИЛАТ, а Беларусь – как ожидается – глава МИД Сергей МАРТЫНОВ.

Пресс-секретарь польского президентства в Евросоюзе Конрад НИКЛЕВИЧ сказал корреспонденту УНИАН, что окончательно об участниках саммита можно будет говорить перед самим его началом, когда будет известно, кто приедет.

Представитель пресс-службы Президента Польши не смогла однозначно сказать, примет ли глава Польского государства Бронислав КОМОРОВСКИЙ участие в работе саммита „Восточного партнерства”.

„В расписании сейчас нет, но может быть так, что примет”, - сказала собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, саммит “Восточного партнерства” должен стать одним из самых главных мероприятий первого в истории председательствования Польши в Европейском Союзе.

Справка УНИАН. Инициатором внедрения новой политики Евросоюза к государствам восточных соседей, которую назвали "Восточное партнерство", в 2008 году выступила Польша, которая является самым большим непосредственным западным соседом Украины и активнейшим лоббистом присоединения украинцев к ЕС.

Первый саммит ВП, на которое ЕС до 2014 года выделил 600 млн. евро, состоялся в мае 2009 года в Праге.