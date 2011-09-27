Украина установила отношения с Соломоновыми Островами

Украина установила дипломатические отношения с Соломоновыми Островами.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

По информации Департамента, документ об установлении дипломатических отношений между Украиной и Соломоновыми Островами был подписан сегодня министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО и министром иностранных дел и внешней торговли Соломоновых Островов Петером АГОВАКОЙ.

Как отметили в МИД, встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в рамках общеполитических дебатов 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Украинский министр также обсудил со своим коллегой перспективы двустороннего политического диалога между двумя странами.