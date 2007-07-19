Как преодолеть неравенство в размере оплаты труда женщин и мужчин

Европейская комиссия предлагает ряд мер для преодоления неравенства в размере оплаты труда женщин и мужчин в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по трудоустройству, социальным делам и равенству шансов Владимир ШПИДЛА.

“Девочки опережают мальчиков в школах, и больше женщин, чем мужчин, приходят на рынок труда с университетским образованием, однако разница в 15% (уровень оплаты труда – УНИАН) в пользу мужчин сохраняется”, - сказал он.

По словам комиссара ЕС, есть множество различных причин такого разрыва в оплате труда. Иногда наблюдается “чистая” дискриминация, однако чаще всего причины более скрыты: женщины выполняют больше неоплачиваемой работы, больше женщин работают неполный рабочий день, а часто в секторах, где доминируют женщины, оплата труда ниже, чем в других секторах экономики.

Для преодоления разницы в размере оплаты труда комиссия предлагает ряд действий по четырем направлениям: обеспечение лучшего выполнения действующего законодательства, в том числе путем адаптации законодательство и повышения уровня осведомленности населения о действующих законах, определение борьбы с разницей в оплате труда как одного из аспектов политики трудоустройства стран - членов ЕС, содействие выравниванию работодателями оплаты труда, поддержка обмена положительным опытом в сфере борьбы с “разрывом” в оплате труда между странами-членами.

Сегодняшние предложения Еврокомиссии будут переданы на рассмотрение Европарламента и Совету ЕС.