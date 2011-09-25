СМИ: казалось, что Медведев крепкий либерал

Британские журналисты считают, что решение премьер-министра России Владимира Путина вернуться на пост президента может принести ухудшение отношений с Западом, при этом главным образом они обсуждают отношения Москвы и Вашингтона.

СМИ сообщают, что Запад сейчас озабочен перспективой победы Путина на выборах 2012 года: "Последствия будут очевидны и для внешнего мира. В прошлом западные лидеры с трудом находили общий язык с Владимиром Путиным, и теперь им снова придется смириться с тем, что дело придется иметь именно с ним", - пишет Би-би-си.

Сложными журналисты видят и отношения Москвы и Берлина, поскольку правительство канцлера Ангелы Меркель уже настроено на поддержку Медведева и его инициатив по модернизации.

Британская пресса не сомневается в победе Путина на выборах - другой кандидатуры просто нет.

Guardian также прогнозирует, что Россия продолжит сталкиваться с проблемами свободы слова и защиты прав человека и "сползать с пути демократии".

По мнению Би-би-си, в какой-то момент у Запада возникло ощущение, что Медведев "крепкий либерал", желающий остаться в Кремле. Однако съезд "Единой России" это мнение опроверг.

При этом СМИ указывают, что Медведеву в качестве завершающего свой срок президента будет непросто продвигать свою политику в оставшиеся до выборов полгода.