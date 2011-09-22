ОБСЕ призывает возобновить вещание харьковского телеканала АТН

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня МИЯТОВИЧ призвала украинские власти восстановить плюрализм СМИ в Харькове, разрешив возобновить вещание каналу АТН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Согласно сообщению, в своем письме к министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО представитель ОБСЕ указала, что были предприняты различные административные меры, чтобы прекратить работу телеканала.

«Особенно беспокоит тот факт, что ТРК "Фора" и ТРК "А/ТВК", которые использовали и передавали новости АТН, были отключены от эфира, несмотря на наличие действующих лицензий», - отметила Д.МИЯТОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября харьковский телеканал АТН обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. В письме коллектив канала заявил, что власти Харькова уничтожают независимые СМИ.

21 сентября представители трех харьковских телеканалов АТН, ТРК "А/ТВК", ТРК "Фора" заявили, что местные власти Харькова проводят зачистку информационного пространства путем отключения от эфира независимых телеканалов.

По словам руководителя телеканалов АТН Олега ЮХТЫ, официальные причины отключения этих каналов от эфира разные - от проблем с санэпидемстанцией до решения провайдера разорвать соглашение о предоставлении услуг. Он выразил мнение, что реально за всеми этими событиями стоят высшие должностные лица местных органов власти. По информации О.ЮХТЫ, от сотрудничества с каналами также отказались четыре оператора местных телекоммуникационных сетей, с которыми эти СМИ готовы были заключить соответствующие соглашения.