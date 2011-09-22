Россия приготовила для русских в других странах 46 млн. долл.

Россия потратит на поддержку соотечественников в 2012-2014 годах около 46 млн. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр ЖУКОВ в Госдуме РФ в ходе заседания комиссии по координации и взаимодействию с соотечественниками.

Он отметил, что практическая поддержка соотечественников осуществляется на основе утверждаемых правительством трехлетних программ. В этом году, в частности, заканчивается действие программы, которая была утверждена на 2009-2011 годы.

По его словам, за это время РФ выделила более 1 млрд. руб. (около 33 млн. долл.) на поддержку соотечественников.

«Сейчас по поручению правительства завершается межведомственное согласование новой программы на 2012-2014 годы. Эта программа подготовлена межведомственной рабочей группой и ее проект будет внесен в правительство не позднее 1 октября этого года. По оценкам, расходы могут составить примерно в 2012 году – 430 млн. руб., в 2013 – 456 млн. руб., в 2014 – 481 млн. руб. Такие предложения в бюджетном планировании», - сказал А.ЖУКОВ.

По его словам, около 30 млн. человек в мире связаны историческими корнями с Россией.

А.ЖУКОВ подчеркнул, что задача правительства РФ добиться того, чтобы все российские соотечественники стали равноправными гражданами в странах проживания и пользовались всеми правами, свободами в соответствии с обще мировыми стандартами. Также РФ будет добиваться, чтобы эта категория граждан могла сохранять свою этнокультурную самобытность, поддерживая духовную связь с Россией.

Он убежден, что должны быть созданы условия, при которых все желающие граждане данной категории могли вернуться на Родину.

А.ЖУКОВ подчеркнул, что одной задач РФ является поддержка русского языка за рубежом: «Я думаю все прекрасно понимают, что русский язык – это основа, которая нас связывает с соотечественниками».

С 2012 года также заработает Фонд поддержки российских соотечественников за рубежом. «С учетом рекомендации Всемирного конгресса соотечественников указом Президента РФ от 25 мая этого года создан Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Это фонд начнет со следующего, 2012 года», - сказал А.ЖУКОВ.

По его словам, фонд нацелен на оказание необходимой помощи соотечественникам как в случае нарушения властями государства проживания их прав, свобод и интересов, так и при налаживании системной работы с общественными объединениями соотечественников, а также на предотвращение дискриминации по национальным признакам.

А.ЖУКОВ сообщил, что ведется активная информационная работа по поддержке соотечественников. В частности, создан ряд специализированных русских журналов, оказывается финансовая поддержка как печатным, так и электронным СМИ.

Он также сообщил, что за время работы программы по переселению соотечественников в 2007-2011 годах в Россию вернулось около 50 тыс. человек, 11% из них - из Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел России считает, что в Украине проживает 8 млн. российских соотечественников.