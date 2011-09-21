МВФ предсказывает новые экономические потрясения

Международный валютный фонд выступил с предостережением о том, что мировая экономика вступает в "опасную новую фазу", сообщает Би-би-си.

По данным организации, для США и стран еврозоны повысились риски новой рецессии, что может нанести основательный урон экономике других стран. В своем последнем прогнозе МВФ пишет об угрозе того, что слишком скоропалительные сокращения бюджетных ассигнований в Америке продолжат работать на ухудшение экономических перспектив.

Европейскому центробанку эксперты фонда советуют приготовиться к сокращению процентных ставок, а европейским лидерам надлежит поспешить со введением тех антикризисных мер, о которых уже было договорено.

Составители доклада также упрекают ключевые страны Азии в том, что те прилагают недостаточно усилий для насыщения мирового товарного рынка.