Экс-президента Афганистана убил смертник с заминированной головой

Бывшего президента Афганистана и главу Высокого совета примирения Бурхануддина Раббани убил террорист-смертник, носивший взрывное устройство внутри тюрбана, сообщает AFP.

Глава криминальной полиции Кабула Мохаммед Захир рассказал, что Раббани вел переговоры с двумя представителями движения "Талибан". Один из них пронес на встречу взрывчатку, спрятав ее в тюрбане. Приблизившись к Раббани, смертник привел бомбу в действие. В результате бывший афганский президент был убит, а четыре человека получили ранения.

Б.Раббани (1940-2011) - доктор богословия, профессор Кабульского университета, где преподавал исламское право.

Участвовал в Афганской войне 1979-1989 гг., был одним из командующих афганскими моджахедами. В 1985-м лично руководил подавлением восстания в лагере Бадабера. В 1992-м он вернулся в Кабул из Пакистана, где жил в изгнании, и занял пост временного президента Афганистана. С 1996 года, после прихода к власти талибов, он стал одним из лидеров «Северного альянса». В декабре 2001 года Б.Раббани подал в отставку с поста президента.

В современном Афганистане оставался лидером партии «Хезб-е джамиат-е ислами». Возглавлял Высокий совет примирения - орган, пытавшийся поддерживать дипломатические отношения между противоборствующими группировками и движениями Афганистана.

Действующий президент страны Хамид Карзай отменил свой официальный визит в Нью-Йорк, в штаб квартиру ООН.