Штурман разбившегося Ту-134 был пьян

Экспертиза установила, что штурман самолета Ту-134, разбившегося в июне 2011 г. под Петрозаводском, был пьян. Об этом сообщил руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимир Маркин в интервью программе "Вести недели".

"По результатам судебно-медицинской экспертизы уже известно, что штурман воздушного судна находился в состоянии алкогольного опьянения", – цитирует РосБизнесКонсалтинг.

Специалисты пришли к выводу, что штурман А. непосредственно перед полетом выпил примерно стакан водки. При этом он успешно прошел медицинскую комиссию.

"Он дошел до трапа, поднялся, достал бутылку водки, выпил 100 грамм – и кто его проверит?" – сказал о погибшем штурмане в передаче "Специальный корреспондент" летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев.

Бывшая теща А. объяснила, что одной из причин пьянства штурмана был его развод с супругой: "Поддавал. Потому что летчик. Но у него было одно правило: он перед полетом за день никогда не принимал", – добавила женщина.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр" разбился 20 июня 2011 г. в Карелии на 16-м км автотрассы Петрозаводск - Суоярви. Лайнер следовал рейсом Москва-Петрозаводск. По ведомости регистрации, на борту самолета находились 43 пассажира и 9 членов экипажа. В результате крушения произошло возгорание самолета. Погибли 47 человек, в т.ч. трое граждан Украины.