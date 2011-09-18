Сильное землетрясение на севере Индии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в воскресенье на севере Индии, сообщает телеканал NDTV.

Подземные толчки ощущались в столице страны городе Нью-Дели, где многие жители вышли из домов, опасаясь, что толчки могут повториться. Подземные толчки также ощущались в Колкате, Гувахати, Лакхнау и других городах Индии.

По информации NDTV, эпицентр землетрясения находился в Сиккиме - северо-восточном штате Индии, который расположен в предгорьях Гималаев.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8. Подземные толчки были зафиксированы в 18.10 по местному времени. Их очаг залегал на глубине 20,7 километра, эпицентр стихии находился в 68 километрах к северо-западу от города Гангток в штате Сикким и 572 километрах в северу от Колкаты.

Как уточняют американские сейсмологи, спустя 30 минут после первого толчка, произошло повторное землетрясение, магнитуда которого составила 4,8.

Сообщений о жертвах или разрушениях пока не поступало.