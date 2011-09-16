У Азарова прогнозируют, что ЗСТ с Евросоюзом заработает в 2013 году

Правительство Украины ожидает, что зона свободной торговли с Европейским Союзом начнет действовать с 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие планы содержатся в программе социального и экономического развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы.

В частности, на 2013 г. в документе намечено «юридическое оформление разделов и заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в частности, в части экономического и секторального сотрудничества; начало реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли; обновление структуры двусторонних органов Украина – ЕС»

Как сообщал УНИАН, подписание Соглашения об ассоциации, включающее создание зоны свободной торговли, между Украиной и ЕС ожидается в 2011 году. Затем документ должен пройти ратификацию в парламентах стран - членов ЕС.