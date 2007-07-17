Россия отказывается поддержать новый проект резолюции по Косово

Россия, имеющая право вето в Совете Безопасности ООН, не намерена поддерживать новый проект резолюции по Косово.

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы считаем, что план Ахтисаари провалился. Необходимы новые беспристрастные переговоры с новым беспристрастным переговорщиком. Мы об этом говорим (Совету Безопасности)", - заявил журналистам постпред России в ООН Виталий ЧУРКИН после закрытых консультаций СБ ООН в понедельник.

Россия как постоянный член Совбеза ООН имеет право вето при голосовании.

Россия также отвергает политические спекуляции о возможности определения статуса Косово вне рамок Совета Безопасности ООН.

"Я полностью его исключаю и считаю возможным только решение, достигнутое в результате переговоров сторон (Косово и Белграда). Резолюция 1244 предусматривает, что присутствие ООН в случае самопровозглашения независимости должно заявить, что такое провозглашение не имеет правовой силы", - сказал В.ЧУРКИН и добавил, что именно по этой причине западные партнеры пытаются эту резолюцию "забыть".

В основу нового проекта резолюции положен план спецпосланника генсекретаря ООН Марти АХТИСАААРИ. План Ахтисаари, который западные страны взяли за основу при создании проекта резолюции, фактически предоставляет независимость краю без учета позиции Сербии, которая не готова уступить регион.

Великобритания, Франция и США внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН новый проект резолюции по Косово. При этом авторы резолюции пошли на некоторые уступки относительно сроков решения спора. На переговоры, как и планировалось ранее, отводится 120 дней. Однако новый вариант уже не предусматривает автоматического вступления резолюции в силу по истечении этого срока без согласия Белграда.