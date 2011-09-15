Власти Ливии опровергают информацию о расстреле украинцев

Национальный переходный совет Ливии опровергает информацию, распространенную украинскими и российскими средствами массовой информации о якобы имевшем место расстреле иностранных граждан в Мисрате.

Представитель НПС Джаляль ИЛГАЛЛАЛ сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что находящийся в Мисрате военный совет категорически отрицает, что в регионе было совершено убийство или казнь украинцев.

"Лидер Национального переходного Совета Мустафа Абдель ДЖАЛИЛЬ против любого рода попыток совершить самосуд", – сказал Д.ИЛГАЛЛАЛ.

Ранее украинские и российские средства массовой информации сообщили со ссылкой на хорватскую газету "Вечерни лист", что в Мисрате были убиты 85 человек, среди которых были граждане Сербии, Хорватии, Колумбии и Украины.

По информации газеты, среди 85 человек, якобы расстрелянных в Мисрате, могли быть и граждане России, напоминает «Сегодня».

"Мне ничего не известно об иностранных гражданах, убитых в Мисрате, – сказал представитель НПС, – я знаю о 26 украинцах, задержанных в Триполи, но ничего не слышал о казни иностранцев в Мисрате".

Ранее информацию о расстреле в Ливии 11 украинцев опроверг МИД Украины.

Напомним, 23 гражданина Украины были задержаны в Триполи в начале сентября. Сообщалось, что их обвиняют в сотрудничестве с силами, верными полковнику Муаммару КАДДАФИ. Сами задержанные настаивают на том, что являются нефтяниками и поварами, приехавшими на работу в Ливию.