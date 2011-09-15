ООН готовится к рождению 7-миллиардного жителя Земли

ООН выступила в среду с инициативой "Семь миллиардов действий", названной так по ожидаемой в скором времени численности населения Земли.

Как заявил в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке ее генеральный секретарь Пан Ги Мун, кампания призвана мобилизовать народы, правительства, ученых и бизнесменов, религиозных лидеров для решения глобальных проблем.

"Семимиллиардный житель родится в мире противоречий. У нас много продовольствия, но миллионы людей голодают. Мы видим роскошную жизнь, и миллионы живут в бедности. У нас огромные возможности для прогресса, но также и огромные препятствия", - цитирует РИА Новости.

Помимо этих вызовов генсек ООН отметил такие проблемы как неравенство, дискриминация, нарушения прав человека, недостаток демократии, насилие над женщинами, материнская смертность, изменение климата, загрязнение окружающей среды.

"Эти вызовы мы должны преодолеть. Если мы вкладываем в людей, мы соберем лучшие дивиденды", - подчеркнул Пан Ги Мун.

Инициатива "Семь миллиардов действий" проводится под эгидой Фонда населения ООН и призвана справляться с такими проблемами, как урбанизация и миграция в мире, где конфликты и стихийные бедствия заставляют людей покидать свои дома, испытывать нехватку воды и продовольствия.

По данным ООН, население Земли, как ожидается, достигнет 7 миллиардов к 31 октября 2011 года, к 2050 году будет насчитывать уже 9 миллиардов, а к концу 21-го столетия при сохранении нынешних темпов роста - 10,1 миллиарда человек.