Мэр Москвы поведал, куда шли деньги на поддержку Черноморского флота РФ

Средства Фонда поддержки Черноморского флота РФ перераспределены в пользу Дома Москвы в Севастополе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом мэр Москвы Сергей СОБЯНИН сказал в эфире радиостанции «Вести ФM».

Мэр российской столицы отметил, что принято решение отказаться от финансирования Фонда поддержки ЧФ РФ из-за нецелевого использования средств.

По его словам, мэрия выделила 74 млн. руб. (2,5 млн. долл.) фонду, но из этой сумы 10% расходовались на нужды самого фонда.

Кроме этого, по информации С.СОБЯНИНА, на 19% были завышены все цены по отношению к рыночным.

«Из того, что закупали, Черноморскому флоту доставалась только четверть, и эта четверть распределялась достаточно странным образом. Например, оборудование для детских садов оказывалось в Дагестане, а машины скорой помощи - в Архангельске», - сказал С.СОБЯНИН.

«Поэтому мы эти деньги развернули и отдаем Дому Москвы в Севастополе», - подчеркнул он.

С.СОБЯНИН заверил, что Дом Москвы направит все эти деньги на социальную помощь ветеранам и военнослужащим Черноморского флота.

«Это будет ровно в четыре раза больше, чем сегодня», - добавил он.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что утвержденными Мосгордумой поправками в столичный бюджет на 2011 год аннулируется финансирование программы шефства Москвы над Черноморским флотом РФ в 2010-2012 годах.