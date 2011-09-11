Молдова поставила мировой рекорд жизни без президента

Сегодня исполнилось ровно два года с тех пор, как Молдова живет без избранного президента, что является мировым рекордом.

Молодова является парламентской республикой, и президента выбирает парламент. Бывший президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Владимир Воронин подал в отставку 11 сентября 2009 года.

Он занимал пост главы государства с 2001 года два четырехлетних срока подряд. Согласно Конституции республики, не мог баллотироваться на этот пост в третий раз.

После принятия парламентом отставки Воронина исполняющим обязанности президента Молдавии был утвержден председатель парламента Михай Гимпу.

Однако, поскольку парламенту Молдавии не удалось избрать нового главу государства осенью 2009 года, Гимпу остался исполнять обязанности президента до нового созыва парламента.

Когда 28 ноября 2010 прошли досрочные парламентские выборы, исполнять обязанности президента Молдовы стал Мариан Лупу, который стал новым председателем парламента.

Парламент Молдовы не может избрать нового президента страны из-за отказа оппозиции поддержать кандидатуру, которую выдвигает власть.

Так, весной 2009 года либерально-демократические партии, находясь в оппозиции, отказались голосовать за кандидатуру Зинаиды Гречаной, выдвинутую правящей тогда Партией коммунистов.

А осенью 2009 года уже коммунисты, перейдя в оппозицию, отказались отдавать голоса за кандидатуру Мариана Лупу, который стал единственным кандидатом на пост президента от правящей ныне либерально-демократической коалиции "Альянс за европейскую интеграцию".

Согласно действующему в Молдавии законодательстве, президент избирается в парламенте тремя пятыми голосов депутатов (минимум 61 из 101 депутата). Правящей ныне в Молдове коалиции для самостоятельного избрания президента не хватает двух голосов. Поэтому пока эти два голоса может дать только Партия коммунистов, и давать не спешит.

Планируется, что правящая коалиция "Альянс за европейскую интеграцию" 21 сентября объявит свое решение по выборам нового президента и преодолению конституционного кризиса. Если же в ближайшее время президента так и не удастся выбрать, на Молдову ждут третьи за последние два года выборы в парламент.

ТСН