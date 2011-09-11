Сомалийские пираты прибегли к новой хитрости

Сомалийские пираты стали практиковать новый способ захвата иностранных судов: они используют для нападений транспорт, предназначенный для перевозки домашнего скота.

Как рассказал Би-би-си министр морского сообщения и рыболовства самопровозглашенного государства Пунтланд на территории Сомали, сначала пираты захватывают суда, перевозящие мелкий рогатый скот и верблюдов в арабские страны.

Такие суда обычно не вызывают подозрения, что позволяет морским разбойникам беспрепятственно сближаться с объектом, который они облюбовали в качестве жертвы, рассказал министр.

Ранее пираты чаще использовали для нападения легкие быстроходные катера.