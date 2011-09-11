Сомалийские пираты прибегли к новой хитрости
00:35, 11 сентября 2011Мир
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Сначала они захватывают верблюдов...
|Основные базы пиратов на Африканском Роге
Как рассказал Би-би-си министр морского сообщения и рыболовства самопровозглашенного государства Пунтланд на территории Сомали, сначала пираты захватывают суда, перевозящие мелкий рогатый скот и верблюдов в арабские страны.
Такие суда обычно не вызывают подозрения, что позволяет морским разбойникам беспрепятственно сближаться с объектом, который они облюбовали в качестве жертвы, рассказал министр.
Ранее пираты чаще использовали для нападения легкие быстроходные катера.
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