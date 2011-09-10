Громившие израильское посольство в Каире пойдут под военный суд

Власти Египта заявили, что виновные в пятничном погроме у израильского посольства предстанут перед чрезвычайным судом безопасности, сообщает Би-би-си.

Заявление министра информации Египта по национальному телевидению прозвучало после того, как правительства США и ряда других стран выступили с осуждением штурма диппредставительства Израиля в Каире.

"Египет придерживается всех своих международных обязательств, включая обеспечение безопасности дипмиссий", - заявил министр, подчеркнув, что люди, принимавшие участие в событиях пятницы, покусились на само египетское государство, его безопасность и стабильность, нанесли серьезный удар по международному престижу Египта.

Египет "примет установленные законом меры, чтобы участники акции и подстрекатели были арестованы, а затем преданы чрезвычайному суду безопасности", - верил министр.