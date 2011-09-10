Паром с 500 пассажирами потерпел крушение у берегов Танзании

Паром, на борту которого находились около 500 пассажиров, в субботу совершавший рейс из Занзибара, потерпел крушение в районе побережья Танзании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер.

"Около 260 пассажиров уже спасены. Также мы вытащили из воды тела нескольких жертв, однако я не могу сообщить точного числа погибших пассажиров", - цитирует агентство слова офицера полиции Занзибара Муссы Алли МУССЫ.

Сильные ветра в районе кораблекрушения могут помешать проведению поисково-спасательной операции. Представители полиции опасаются, что вода может отнести тела погибших на значительное расстояние от острова, уточняет агентство.

Причины трагедии устанавливаются.

Остров Пемба, принадлежащий Танзании, находится в 40 километрах севернее от Занзибара.