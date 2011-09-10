Газовые контракты между Украиной и Россией спасли поставки в Европу

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР заявляет, что газовые контракты между Украиной и Россией, которые были подписаны в 2009 году, положительно повлияли на поставки газа в Европу.

Об этом еврокомиссар заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я хотел бы только напомнить, что соглашение, достигнутое тогда, способствовало безопасности поставок газа в Европу”, - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Как сообщал УНИАН, с июня в Украине Печерский районный суд Киева слушает уголовное дело об обвинении бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией.

В конце 2008 года Украина и РФ не смогли договориться об условиях поставок и транзита газа, и в начале 2009 года «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, в результате ряд европейских стран также не получал газ.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта: о купле-продаже на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год. 21 апреля 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к этим контрактам.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 дол. за 1 тыс. куб. м, во втором – 295,6 дол. за 1 тыс. куб. м.

Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов переговоров, однако безрезультатно.

Недавно председатель НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН заявил, что приемлемой для Украины может быть цена 230 долларов за тысячу кубометров газа.

Российская сторона заявляла, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.