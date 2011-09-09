Лукашенко не намерен вести переговоры с оппозицией

Президент Украины Александр ЛУКАШЕНКО заявляет, что не собирается вести переговоры с оппозицией.

Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Центрального автовокзала в Минске, сообщает государственное агентство БелТА.

"Они сидели под веником, делили эти "зеленые", которые им кинули из-за рубежа, и тут вдруг услышали, что ЛУКАШЕНКО что-то сказал. Они это восприняли как переговоры с оппозицией. Я о переговорах не говорил и говорить не собираюсь. Я ни с кем из них не собираюсь переговариваться", — заявил А.ЛУКАШЕНКО

Он объяснил, что предлагал различным общественным силам и движениям сесть за круглый стол, обсудить существующие проблемы и внести разумные предложения.

"Весь политический спектр должен быть представлен — и союз женщин, и профсоюзы, и наши, и не наши, и они, от власти кто-то будет. Если за этим круглым столом будет выработано что-то доброе, положительное, мы с удовольствием это воспримем. У нас власть не закостеневшая", — сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 августа, выступая на совещании педагогического актива в Минске, А.ЛУКАШЕНКО предложил "всем здравомыслящим и любящим свою страну людям, к какому бы политическому лагерю они ни принадлежали, сесть за круглый стол, посмотреть друг другу в глаза и реально оценить, кто чего стоит и что может сделать для эффективного улучшения ситуации в стране".